DSB får nej til fjernvarme - sort energi er billigere

Næstved - 20. juli 2020 kl. 04:44 Af Kim Palm

Når DSB efter al sandsynlighed rykker til Mogenstrup skal der være varme i værkstedet. Derfor har DSB spurgt Næstved Fjernvarme om mulig levering af fjernvarme til værkstedet, der skal servicere fremtidens flåde af elektriske tog og lokomotiver.

Næstved Fjernvarme har derfor bedt rådgivningsfirmaet Cowi regne sig frem til, hvad det vil koste at forsyne værkstedet med affaldsvarme - og i tilgift regne på om naturgasbyen Mogenstrup i samme ombæring kan tilbydes fjernvarme.

Regnestykket viser, at det sagtens kan lade sig gøre at forsyne ikke alene DSB men hele Mogenstrup med fjernvarme. Men samfundsøkonomisk vil det være billigere at forsyne DSB med naturgas.

»Hvis naturgas kan anses for et relevant scenarie, vil naturgasforsyning samfundsøkonomisk være mere fordelagtigt end fjernvarmeforsyning. Primære årsag hertil er lavet varmebehov og en høj investering i transmissionsledning«, fremgår det af rapporten fra Cowi.

I klimaets interesse

Direktør i Næstved Fjernvarme Jens Andersen tager rapporten til efterretning og regner derfor ikke med, at det for øjeblikket er realistisk at fjernvarmen når helt til Mogenstrup og omegn.

- Vi havde gerne forsynet både DSB og Mogenstrup med fjernvarme. Det ville også have været i klimaets interesse. Men som regnestykket ser ud lige nu, tipper samfundsøkonomien ud til fordel for naturgas, siger Jens Andersen.

DSBs kommende værksted for foden af Fårebakkerne ligger blot to kilometer fra naturgasnettet i Mogenstrup, mens der er 10 kilometer fra fjernvarmenettet i Næstved.

Alternativt kan DSB også overveje andre varmeforsyningsmuligheder som f.eks biomasse- eller varmepumpeanlæg.

På byrådsmødet i næste måned ventes byrådet at bane vej for den lokalplan, der gør det muligt for DSB at etablere værksted i Mogenstrup.

DSB's nye værksted skal kunne håndtere og servicere 113 dobbeltdækkervogne, 50 nyindkøbte togvogne og 42 nye el-lokomotiver og vil beskæftige omkring 100 medarbejdere.

Værkstedet ventes klar til brug i 2025.