Historisk stort for Næstved, det største anlægsprojekt i kommunen nogensinde, siger borgmester Carsten Rasmussen om byggeriet, der skal placeres ved Fårebakkerne, nord for Mogenstrup. Foto: Thomas Olsen

DSB bygger for 1,2 milliarder: Masser af jobs til de lokale

Næstved - 12. november 2020 kl. 04:32 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Folk skal flyttes, de skal have noget at bo i og de skal bespises.

Direktør i Næstved Erhverv, Rasmus Holst-Sørensen er ikke i tvivl om, at der vil være flere jobmuligheder for den lokale arbejdskraft, når DSB realiserer byggeriet af et værksted, der skal håndtere fremtidens flåde af elektriske tog og lokomotiver nær Mogenstrup, øst for Næstved.

DSB er på jagt efter en totalentreprenør og har netop gjort klar til at sende værkstedet i EU-udbud. Her fremgår det, at der skal bygges for i alt 1,2 milliarder kroner for foden af Fårebakkerne.

-Det er klart, der er ingen lokale firmaer, som er store nok til at løfte sådan en totalentreprise, men både i anlægsfasen og når byggeriet står færdigt vil der være masser af muligheder for lokale jobs, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Bygget af det nye centralværksted til 1,2 milliarder kroner er det største byggeprojekt i kommunen nogensinde og skal stå færdigt i år 2025.

For at geare de lokale virksomheder til det store byggeboom afholder Næstved Erhverv derfor et online stormøde for bygge- og anlægsbranchen i næste uge. Med på mødet er topcheferne fra DSB, der vil orientere om projektet og de muligheder, der tegner sig for de lokale firmaer.

