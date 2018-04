DM-sølv til ungdomsspiller

Den blot 17-årige billardspiller formåede at blive nr. to i puljen og sikre sig en plads i semifinalen, hvor han mødte en af de store favoritter, Daniel Nielsen fra Kalundborg. Jeppe Kjølby gjorde det eneste rigtige og satte to personlige rekorder med en serie på 90 points og et gennemsnit på 9.90, og derved vandt han overraskende semifinalen og skulle så op imod sin landstræner og nyslået U21 Europamester, Anders Henriksen fra Vordingborg i finalen. Han var dog en for stor mundfuld for Jeppe Kjølby, der måtte se sig besejret og dermed kunne rejse hjem med en flot sølvmedalje.