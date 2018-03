Se billedserie DM i gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte spilles i Næstved til september.

Send til din ven. X Artiklen: DM i gadefodbold for hjemløse spilles i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DM i gadefodbold for hjemløse spilles i Næstved

Næstved - 18. marts 2018 kl. 14:05 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved skal for anden gang være værtsby for DM i gadefodbold for hjemløse.

Mesterskaberne spilles i september, og der ventes at deltage omkring 250 aktive deltagere fra hele Danmark. Alle deltagere indkvarteres en enkelt nat fra fredag den 14. september til lørdag den 15. september på Sjølundsskolen.

Udover de aktive boldspillere forventer arrangørerne at samarbejde med omkring 50 frivillige til varetagelse af forskellige praktiske opgaver. Mesterskaberskabet har et budget på 198.000 kroner, som Næstved Kommune har bevilget.

Intentionen med stævnet er at vise, at hjemløse og socialt udsatte har adgang til at dyrke idræt, på lige fod med alle andre mennesker, i dette tilfælde gadefodbold.

Det er anden gang inden for få år, at Næstved er vært for DM i gadefodbold for hjemløse.

Første gang var i august 2012, hvor banen blev stillet op på Bredstrædeparkeringen ved den fritlagte Suså. Uden for konkurrencen var der show-kamp, hvor politikere fra Næstved byråd med blandt andre Carsten Rasmussen, Lars Hoppe Søe og Evals Gruevski var på banen.

Borgmester Carsten Rasmussen husker kampen, hvor de letbenede hjemløse totalt legede kispus med politikerne.

Det blev til et kæmpe-nederlag til byrådet.

- De var gode. Jeg tror det var hjemløse-landsholdet, vi spillede imod, og tabte, siger Carsten Rasmussen.