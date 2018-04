DI-ros til Næstved

- Hvis Ikke I fortæller om forbedringerne, så kan virksomhederne kun forholde sig til sidste gang, de havde kontakt med en byggesagsbehandler, når de udfylder vores spørgeskema. Og det kan jo være mange år siden, siger Hanne Schou, underdirektør i Dask Industri og ansvarlig for den årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Foto: DI Foto: Hans Søndergaard

Der er ros til Næstved fra Dansk Industri.

Underdirektør Hanne Schou, der er ansvarlig for Dansk Industris (DIs) regionale arbejde og den tilbagevendende undersøgelse af erhvervsklimaet i alle landets kommuner, roser i dag Næstved for at være god til at blive ved med at forbedre forholdene for det lokale erhvervsliv.

Underdirektøren, der var med til det første netværksmøde i kommunens industrivirksomheder sidste år, siger til Næstved Erhverv:

- De virkede glade for at blive sat sammen, og der blev udvekslet mange visitkort. Det er jo vigtigt at have et netværk, hvor man kan lære af hinanden og hjælpe hinanden, så det synes jeg også er en af de rigtig fine og gode indsatser, I har gjort i Næstved.

At Næstved kun har sænket men ikke fjernet dækningsafgiften, er ikke noget hun kommenterer, men til gengæld er hun glad for én indgang til kommunen via Næstved Erhverv.

Og Næstved kan i dag bryste sig af at være den kommune på Sjælland udenfor hovedstaden, hvor det går hurtigst at få behandlet en byggesag.

I gennemsnit 14 dage lyder det seneste tal.

Sidste år rykkede Næstved 18 pladser op til en plads som nummer 61 og dermed Sydsjællands bedst placerede på DI-listen over erhvervsvenlige kommuner.

Dansk Industri er nu i gang med undersøgelsen for 2018, hvor resultatet offentliggøres til september.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man holder op med at kigge så meget på placeringen på den liste, men i stedet kigger mere på de lokale tilfredshedstal. Flytter man sig opad der, så er man på vej den rigtige vej som kommune, siger Hanne Schou.