DF'er efter dom for vanrøgt: Smid dem i spjældet

Næstved - 10. maj 2019 kl. 14:52 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er simpelthen ikke godt nok.

Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører Karina Due er rystet over den dom, der onsdag blev udmålt i Retten i Næstved, hvor en 27-årig landmand fra Herlufmagle-egnen blev idømt en bøde på 25.000 kroner for grov og uforsvarlig behandling af 100 malkekøer.

- For tre år siden fik vi ellers forhøjet strafferammen for dyremishandling. Men dommerne gør ikke brug af de nye retningslinjer. Og vi ser gang på gang, at dyremishandlere slipper med en bøde og at der kun udstedes betingede straffe for fortsat at have med dyr at gøre. Dyremishandlere burde i stedet sendes i spjældet, siger Karina Due.

I 2016 hævede et flertal i Folketinget strafferammen for både bøde- og fængselsstraffe i de grovere dyreværnssager. Det er sager, der handler om mishandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr og sager om gentagne tilfælde af uforsvarlig behandling af dyr.

Eksempelvis strafferammen for mishandling af dyr fordoblet. Før 2016 var straffen fængsel i op til et år, nu er den steget til fængsel i op til to år.

Hun foreslår derfor endnu engang minimumsstraffe for vanrøgt af dyr, et forslag som partiet tidligere har fremsat, men som ikke opnåede flertal på Christiansborg.

- Jeg ved godt, at vi som politikere ikke må blande os i, hvordan der dømmes i danske retssale. Men så må vi have indført nogle minimumsstraffe for dyremishandling, så dommerstanden ved, hvad de har at rette sig efter, siger hun.

Også Dyrenes Beskyttelse efterlyser højere straffe i dyreværnssager.

- Vi mener det er en skærpende omstændighed, når der er tale om erhvervsmæssigt dyrehold udført af professionelle. Derfor så vi gerne, at dommerstanden ville gøre brug de nye strafferammer, siger dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, Yvonne Johansen.

I sagen fra Herlufmagle-egnen blev en 27-årig landmand dømt for flere tilfælde af misrøgt af dyr. Mindst 70 af de cirka 100 kreaturer havde ikke adgang til tørt leje i en mørk og nedslidt gammel kostald og flere af køerne gik rundt i gylle og pladder og var stærkt afmagrede.

Manden og hans kæreste forklarede i retten, at de manglede både materiel og maskiner til at passe besætningen ordentligt, ligesom de heller ikke havde penge til det fornødne kraftfoder til kreaturerne. For at få det til at løbe rundt måtte den unge landmand påtage sig et fuldtidsarbejde, mens hans højgravide kæreste passede besætningen.

Den unge landmand har nu indstillet produktionen og samtlige køer er fjernet fra ejendommen, oplyste han i Retten i Næstved.