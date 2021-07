Lizette Lilleskov Laugesen, der nr. 12 på listen til regionsrådsvalget for Dansk Folkeparti. Nickolai Hamann er nr. 9 . Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DF vil have meget mere liv på sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF vil have meget mere liv på sygehus

Næstved - 01. juli 2021 kl. 13:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti i Næstved har udpeget to kandidater, som man opstiller til valget til regionsrådet i november. Det er Nickolai Hamann, der nr. 9 på listen og Lizette Lilleskov Laugesen er nr. 12 på listen.

Læs også: Ubetænksomme forældre sender 32 børn hjem fra fodboldskole

De to ser det ikke som en ulempe at de er to lokale kandidater, tværtimod er det en fordel siger de samstemmende.

- Vi er nu to der sammen vil kæmpe for Næstved Sygehus. Vi ønsker mere aktivitet tilbage, helt konkret vil vi sammen kæmpe for igen at få en fødeafdeling på Næstved Sygehus, siger kandidaterne.

Efter fødeafdeling lukkede i 2018, skal fødende fra Næstved og et stort opland køre langt, og nogle har endda oplevet at få at vide der ikke er plads på Slagelse fødegang. Det gør rammerne for de fødende utrygge.

Psykiatrien i fokus Nickolai Hamann vil fokusere meget på de unge i psykiatrien.

- Unge bliver ofte tabt mellem to stole, og bliver kastebold mellem region og kommune - det skal vi gøre bedre, siger han.

Han har også selv hos en af sine bekendte oplevet at det kan være svært at få den hjælp der er behov for.

-Psykiatrien skal ikke kun være for dem med det stærkeste netværk. Hvis man som psykisk syg oplever svigt i psykiatrien, risikerer man at miste tilliden til at sundhedsvæsnet og giver op - Det må ikke ske, mener Nickolai Hamann.

Derfor skal der sættes flere ressourcer af til området og etableres flere sengepladser.

Lizette Lilleskov Laugesen er meget bekymret for de demente, psykisk syge og døende, som har brug for der sidder en hos dem når de er indlagt - - Sygeplejerskerne løber stærkt, og må nogle gange vælge mellem at sidde hos en dement, en psykisk syg, en døende eller behandle andre patienter, derfor ønsker jeg at vi ansætter nogle omsorgspersoner som kan sidde ved den syge eller hente et glas saftevand, siger hun.

Begge kandidater er enige om at der skal mere fokus på at løse rekrutteringsproblematikken. Regionen mangler både læger og andre sundhedspersonaler, det skal vi finde løsninger på.

relaterede artikler

Fodboldfest og storskærm på plænen i ferieparadis 30. juni 2021 kl. 16:38

Hvor meget skal et skulderklap koste? 29. juni 2021 kl. 22:39

Farvel til kommunalpolitik: Kirsten er Venstreorienteret på sin helt egen måde 29. juni 2021 kl. 15:07