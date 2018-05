DFs Githa Nelander slår i bordet og forlanger dokumentation på selv samme bord for tilstanden af arenaens økonomi. Foto: Anna C. Møhl

DF-kritik af arenaformand: Økonomien vakler igen

I sidste ende er det byrådet, der skal sige god for, at arenaens gæld på 26 mio. kroner skal være afdragsfri frem til 2025, men ved første behandlingen i Kultur- og Demokratiudvalget mandag aften blev sagen udsat, fordi en række medlemmer forlangte, at arenaledelsen fremlagde dokumentation for, at den fremtidige drift er sund.