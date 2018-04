Tangsuppen langs Vesterhave Strand er bred som en motorvej.

DF: Ikke mere snak - ferieparadis uden stank af rådden tang

Næstved - 20. april 2018 kl. 12:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle i Karrebæksminde skal være med til at mindske lugtgenerne fra tangsuppen på Vesterhave Strand.

Det mener byrådsmedlem Niels Kelberg (DF). Han sidder i Byrådets tekniske udvalg, som i flere år har talt og talt om problemer med en fæl lugt fra store mængder tang.

- Vi får altid en sludder for en sladder. Sådan opfatter jeg det i hvert fald, siger han til Sjællandske..

Kelberg er også medlem af Næstved Havns bestyrelse. Han vil have havnen til at påtage sig en del af ansvaret for de enorme mængder tang, der lægger sig i vandkanten.

Hidtil har to grundejerforeninger, der ejer Vesterhave Strand, og Næstved Kommune økonomisk bidraget til at samle tangdyngerne og få dem kørt i deponi.

Et forsøg på at danne et strandrensninglaug med flere grundejerforeninger og lokale foreninger er strandet. Mange ønskede ikke at bidrage økonomisk til oprydningen på stranden.

Formand for Næstved Havn, Kristian Skov-Andersen (V), oplyser, at det er ved at blive undersøgt, om havnen overhovedet må bruge penge på at rense den privatejede strand for tang.

- Problemet skal afhjælpes. Men kan Næstved Havn tillade sig at bruge penge på at fjerne tang fra et areal, som vi ikke ejer? Det juridiske spørgsmål er ved at blive undersøgt, siger havneformanden.

Næstved Kommune spurgt, om Næstved Havn vil bidrage med 200.000 kroner til at fjerne tang på Vesterhave Strand. Næstved Kommune bidrager med 300.000 kroner og beboerne i området med 100.000 kr.

Teknisk udvalg har tæt på feriesæsonen endnu ikke fundet en permanent løsning.

