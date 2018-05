DF: Er Carsten Haurum den rette arenaformand?

Det er ikke første gang, at DFs Githa Nelander svinger med krabasken, når talen falder på Arena Næstved. Denne gang går hun direkte efter formand Carsten Haurum, som, hun mener, ikke har vist sit værd i de ca. 15 måneder, han har siddet for bordenden.

Hun vil dog ikke går så langt som at kræve arenaformanden fyret. Githa Nelanders vrede kommer efter mandagens møde i Kultur- og Demokratiudvalget, hvor der ifølge DF'eren manglede forklaringer på, hvorfor det stadig ikke er muligt at få balance i regnskabet. Hun fortæller, at der manglede en plan for fremtiden, budgetter og en liste over lønninger.