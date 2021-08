Normalt bliver der aktivveret en venstresvingspil på lyssignalet ved ovennænvte kryds i sommerperioden, når der kommer mange turister til BonBon-Land. Men det er ikke blevet gjort i år. Foto: © Leo Grøndal

DEBAT: Hvis Næstved var som Høje Taastrup

Næstved - 30. august 2021 kl. 16:40 Af Rune Kristensen, Konservativ borgmesterkandidat i Næstved Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Hver dag pendler knap 16.000 indbyggere ud af Næstved Kommune, mens kun godt 5.500 pendler til for at arbejde. Det skyldes, at der kun er arbejdspladser til under 7 ud af 10. At skabe arbejdspladser skaber stor værdi for kommunens økonomi, men også i borgernes hverdag. Men arbejdspladser skaber ikke sig selv. Det kræver et målrettet fokus, og det har man i Høje Taastrup Kommune.

Her arbejder man fokuseret på at give virksomhederne den bedst mulige service, da de er en motor for velstand og velfærd. Høje Taastrup har med succes strategisk fokuseret på enkelte brancher ift. at tiltrække nye arbejdspladser til kommunen, ligesom man har ændret kulturen ift. servicen af virksomhederne.

Den store indsats har båret frugt, og har medført over 10.000 nye arbejdspladser og 300 nye virksomheder på 10 år. Høje Taastrup har her haft en stigning på antal arbejdspladser på hele 27,3 % og er dermed den kommune med den næststørste stigning. Kun overgået af Vallensbæk, der som Høje Taastrup også har konservativ borgmester. I samme periode havde Næstved et fald i antal arbejdspladser på 7,8 %.

Næstved har ellers forudsætningerne for at tiltrække virksomheder således, at man ikke kun er en stor pendlerkommune, men også har flere muligheder for, at folk kan arbejde i kommunen. Men det kræver en strategi, hårdt arbejde og naturligvis en god behandling af virksomhederne.

En sund kommune, er en kommune i positiv udvikling, der både fastholder arbejdspladser og skaber nye. Næstved Kommune skal gøre det på vores egen måde, og skal naturligvis ikke være som Høje Taastrup. Men det skader ikke at hente inspiration hos fx landets dygtige konservative borgmestre indtil, at Næstved får sin egen konservative borgmester.