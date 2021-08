Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Gratis mad giver pote på langt sigt

Næstved - 30. august 2021 kl. 16:40 Af Klaus Eusebius Jakobsen Byrådsmedlem (R), Gl. Skovridervej 4A, Næstved

Nej, der findes naturligvis ikke noget som er gratis - slet ikke mad-og derfor heller ikke skolemad. Men der findes investeringer, der på sigt giver gode afkast.

Oftest forbinder vi investeringer med mursten, maskiner eller opfindelser, men ikke med mad.

Men at give alle vore skolebørn sikkerhed for et sundt og rigeligt måltid midt på skoledagen er en investering- og det afkast vi får er sundhed, kræfter og ikke mindst sammenhold hos eleverne , som igen smitter af på glæden ved at lære og derved at skabe faglighed for sig selv.

Og er det ikke det vi gennem mange år har sukket efter. At kunne fremvise generationer, der har »fattet« det, har fået noget ud af at gå i skole, har vi ikke sukket efter stolthed over vores skoler, ønsker vi ikke en skole, der giver tryghed.

Er det ikke det den overvejende del af forældregruppen har sukket efter- og er det ikke det som vi politikere oftest får spørgsmål om, når unge familier overvejer at flytte til kommunen: er det et godt, trygt og fagligt motiverende sted vi kan sende vore børn hen til. Så derfor skolemad.

Og så økonomi: Ingen heller ikke vi i RV ser for os, at et sådant kæmpeprojekt kan etablere »over night«- det tager tid, ja år at få den rette model tilpasset den enkelte skole - det er en langsigtet investering, med muligheder for tilretninger. Så vi taler ikke om de mange millioner fra dag et.

Min erfaring fra en skoleverden, hvor der blev serveret mad hver dag for alle elever er, at det er en langvarig, men fantastisk og god proces, der giver pote.