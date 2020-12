Jesper Binzer er vant til at optræde for et kæmpestort publikum, men han nyder også at give koncerter i mindre omgivelser. Foto: Esben Thoby

D-A-D-frontmand på solotour

Hvis man begynder at lade håret vokse fra nu af, kan man måske nå at komme nogenlunde på niveau med D-A-D-forsanger Jesper Binzer, når han 23. april næste år gæster Næstved og Vershuset. Det er dog ikke sammen med resten af hans normale band, at han giver koncert. Det er i stedet som solist, at Jesper Binzer kan opleves denne aften.

Helt alene på scenen er han dog ikke, for han har allieret sig med en håndfuld dygtige musikere i Jesper Binzer Band. De kommer til at spille numre fra sangerens to soloalbums: »Dying Is Easy« fra 2017 og »Save Your Soul«, der tidligere på året strøg direkte ind på en tredjeplads på den officielle hitliste i Danmark. Billetterne til koncerten er allerede sat til salg.