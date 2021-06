Se billedserie Henrik C. Hansen og hustruen Sidse er klar til at gå ALS Løbet. Et løb de går - går for at gøre opmærksom på den alvorlige sygdom, Foto: Jan Jensen

Cyklerne er solgt men Henrik holder sig gående i kampen mod ALS

Næstved - 02. juni 2021 kl. 06:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

En tur på mountainbike sammen med Pingel-gutterne var en uundværlig del af weekenden. Henrik C. Hansen havde et travlt og godt arbejdsliv med sit eget malerfirma, men livet tog en drejning, da han i 2018 blev syg.

En længere udredning blev afsluttet i 2019, hvor det stod klart, at han havde ALS. Amyotrofisk Lateral Sklerose angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som automatisk styrer musklernes bevægelse.

Team ALS fra Næstved. Fra venstre ses: Thomas Vang, Svend Erik Jensen, Bjørn Nielsen, Vibeke Løvgreen, Lili Larsen, Kim Veie, Tom Nielsen, Betina Margrethe Brysting Karlsson, Marianne Mandrup, Susanne Vang, Helle Rasmussen, Connie Lykke Karlsson, Bente Hansen, Nina Frederiksen, Stine Rehn, Lene Kristensen, Helle Clausen, Henrik C. Hansen, Annette Sztuk Veie, Helle M. Clausen, Gitte Nielsen, Rikke Brøchner-Nielsen, og Sidse Hansen.

Har fået mere energi I dag er hans tunge lam, og venstre side i overkroppen er også ramt.

Henrik C. Hansen kan ikke tale, men han føler, han har det godt. Han er i gang med at male derhjemme. Der er lige lagt nyt gulv i køkkenet, og han er smilende.

Han har sin førlighed, og efter han er begyndt at få sondemad.

- Det har givet mig mere energi, lyder det fra Henrik C. Hansen.

Det udnytter han nu, hvor han også er klar til at mødes med familie og venner får at gå med i ALS Løbet 20. juni.

Der er altid højt humør i ALS-teamet fra Næstved - selvom baggrunden for deres sammenkomst bygger på en alvorlig baggrund.

Telefonen fortæller Henrik C. Hansen begyndte at køre på MTB hos Næstved Cykelmotion i 2001. Han skriver på sin telefon, som efterfølgende læser beskeden op. Stemmen lyder som en robot, men den er tydelig og den er perfekt til at svare og forklare, hvis kropssproget ikke rækker.

Vennerne på Facebook har fulgt med i sygdomsforløbet. Cykler, sko og beklædning. Alt er blevet solgt. Også den forholdsvis nye MTB med elektrisk hjælpemotor er væk. Malerfirmaet Henrik C. Hansen er lukket ned efter 14 år og kunderne overdraget til en kollega.

Susanne Vang, Rikke Brøchner-Nielsen, Gitte Nielsen, Henrik C. Hansen og Sidse Thygesen Hansen ses her på tur sammen med vennerne. Foto: Jan Jensen

Tiden er vigtig Afsavnet er stort. Eller det var det... Sammen med hustruen Sidse har de lært, at problemer og løsninger prioriteres og der er fokus på, at få det bedste ud af hverdagene.

Der er stadig tid til at hente og passe børnebørn, og der skal handles ind og laves mad. Men tiden er blevet vigtig. Sidse fortæller, at Henrik C. Hansen har en fjerdedel af sin lungekapacitet tilbage. Det høres på vejrtrækningen. Og der er ikke udsigt til nogen bedring, og ingen ved, hvordan situationen er om tre måneder.

Sidste år var der kun tre med til ALS Løbets afdeling i Næstved. Denne gang har Sidse og Henrik Hansen gjort mere ud af forberedelserne og der er således godt 30 personer med til den lokale start i Næstved 20. juni.

Henrik C. Hansen skal gå fem kilometer. Det er planen og han er optimistisk, og med øjenkontakt til sin kone er der enighed.

Det er støtteforeningen ALS I Fokus, der har organiseret den landsdækkende bevægelse, hvor pårørende og sygdomsramte cykler eller løbe i den gode sags tjeneste.

Brug for oplysning Sidse og Henrik Hansen har få gode og desværre flere kedelige erfaringer, når det gælder forståelse og viden om sygdommen.

ALS er nok kendt som en meget alvorlig sygdom, men selv fagpersoner er ikke klædt godt nok på til at træffe beslutninger, når det handler om at få hjælp. Det er parrets erfaringer, så det en af de vigtige årsager til, at de går med i den lille flok med T-shirts med ALS I Fokus trykt på brystet.

ALS angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som automatisk styrer musklernes bevægelse.

Der er flere forskellige former for ALS, og der er ikke to forløb med ALS, som er ens. ALS er en sjælden sygdom, men der registeres en svagt stødt stigning af forekomsterne. ALS kan ramme alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos mænd i alderen 50-70 år.

Gennemsnitlig levetid efter diagnosen er stillet er cirka tre år.