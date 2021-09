Medlemmer af Næstved Sportsdykkerklub gjorde atter en indsats for at fiske skrald op af Susåen. Udbyttet blev bl.a. en lygtepæl, vejskilte, dæk og en masse tomme flasker. Privatfotos

Cykler, vejskilte og lygtepæl: Se hvad folk smider i Susåen

For femte år i træk gjorde Næstved Sportsdykkerklub en indsats for at holde Susåen fri af skrald. Med seks dykkere i vandet og 10 på land var sportsdykkerne lørdag atter klar til at dykke ned i det grumsede vandløb for at fiske flasker, vejskilte, gamle waders, brugte bildæk og rustne cykler op af vandet.