Jacob Schebye pinte sig ned i vægt og vejede til sidst blot 47 kilo. Privatfoto

Cykelunion: Vi opfordrer aldrig unge til at tabe sig

Næstved - 16. maj 2019 kl. 15:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jacob Schebye, der stod frem i Sjællandske og fortalte hvordan han pinte sig ned i vægt og til sidst levede af gulerødder og mælkeskum, leverer en historie, der gør indtryk i Danmarks Cykle Union. Cykelsportens kommunikationschef Morten Anderson kalder det modigt, at Jacob deler sin historie og understreger, at cykelunionen har klare regler, når det handler om træning af børn og unge under 18 år.

- Vi har helt klare retningslinier, når vi arbejder med børn og unge under 18 år. Vi taler gerne kost med de unge, men fokus må aldrig være på vægttab og fedtprocenter. Selvfølgelig kan vi fortælle de unge, at det ikke er smart at drikke en halv liter cola og spise en bakke pomfritter inden et cykelløb, men det må aldrig komme dertil at unge ryttere tvinges til at veje sig og måle deres fedtprocent. Det er simpelthen no go, siger Morten Anderson.

I forlængelse af debatten om svømmepigerne, der blev tvunget til vægttab, har Danmarks Cykle Union været i dialog med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Og Morten Anderson er glad for, at træneren i Næstved Bicycle Klub får ros af landsforeningen for at hjælpe Jacob ud af sin selvskadende spiseforstyrrelse.

- Det er så vigtigt vi tager ansvar over for de unge og jeg har sendt Jacob en hilsen og sagt, at det er en vigtig historie, han fortæller, og at han altid er velkommen til at kontakte os, hvis han har lyst eller brug for noget, siger Morten Anderson.