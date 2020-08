Pendlere fra Karrebæksminde, Mogenstrup og Fensmark har taget el-cyklen til sig, siger cykelhandler Kim Brian Madsen fra BJ Cykler på Ejlersvej. Foto: Kim Palm

Cykelhandler: Bilerne får baghjul af el-cyklen

Næstved - 02. august 2020 kl. 11:59 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et batteri i bagsmækken er ikke længere forbeholdt byens gamle piger, der skal have hjælp til at komme rundt i terrænnet.

- Det er en fordom, som ikke har ret meget med virkeligheden at gøre. Selvfølgelig har vi kunder, der nærmer sig pensionsalderen og har kig på en el-cykel. Men flere er begyndt at investere i en el-cykel i stedet for bil nummer to, fortæller cykelhandler Kim Brian Madsen fra BJ Cykler.

Op mod hver tredje cykel, der forlader forretningen på Ejlersvej, er i dag forsynet med en elektrisk hjælpemotor.

- Det er stukket helt af i år. Måske har corona-krisen givet folk mere tid til at komme ud i naturen. Men uanset hvad, så rykker det virkelig for el-cyklerne, selvom vi er lysår bagud vores nabolande, hvor el-cyklerne er mere populære end almindelige cykler, siger Kim Brian Madsen.

Ægteparret kom forbi

Han mærker en tydelig tendens i købere med overskuelig pendlerafstand fra hjem til arbejde, som foretrækker to-hjulet transport i stedet for bilen.

- For nylig havde jeg besøg af et ægtepar fra Fensmark. Manden ville forære konen en el-cykel. Du kan få lige hvad du vil have bare du lover mig at cykle på arbejde til Næstved, sagde manden. Så hun endte med at købe forretningens dyreste model til 25.000 kroner, fortæller Kim Brian Madsen.

Kim Brian Madsen har talt sig varm nu. Og han er klar med flere anekdoter om el-cykler.

- Der kom en familie fra Appenæs. Datteren skulle til at begynde på handelsskolen i Holsted og hun sagde, at hun ville have en bil. Det nægtede faren. Du kan få en el-cykel i stedet, sagde han, så nu triller hun hver dag fra Appenæs til Holsted på en el-cykel, siger cykelhandleren fra Ejlersvej.

Cykler mere

De billigste el-cykler med frontmotor koster fra 10.000 kroner, mens de mest populære med centermotor i kranken, starter ved 15.000 kroner.

- Centermotor er fremtiden. Du får en mere ægte cykeloplevelse og du kan køre længere på batteriet, siger cykelhandleren.

Han råder også kunderne til at skaffe sig et større batteri end den standardmodel, der allerede er monteret på cyklen.

- Det koster typisk 1.000 kroner at opgradere batteriet ved køb af ny cykel, mens det koster 5.000 kroner at udskifte batteriet fra et gammelt til et nyt, så de penge har hurtigt tjent sig hjem.

En undersøgelse fra Vejdirektoratet har påvist, at 47 procent af dem, der investerer i en el-cykel, oplever at at de får mere motion med elcyklen, fordi de cykler flere og længere ture end ellers.