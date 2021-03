Covid-19 stiger mest blandt de 10 til 19-årige

Mens coronasmitten de fleste steder er på vej ned, går det den modsatte vej i Næstved. Kommunen er nu nummer syv på listen over kommuner med det højeste incidenstal. Onsdag var smitten i Næstved 143,6 per 100.000 indbyggere.

Det får borgmester Carsten Rasmussen (S) til at samle de frivillige foreningsledere. Han vil have dem til at at opfordre fodboldspillere, spejder og andre, der igen må dyrke fællesskabet udendørs, til at lade sig teste. Også selv om de ikke føler sig syge.