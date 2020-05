Besøget på drive in pode stedet ved sygehuset i Slagelse resulterede heldigvis i en besked om, at jeg ikke er smittet med coronavirus. Foto: Helle Hansen

Cotonatest: Endelig kom der svar

Næstved - 09. maj 2020 kl. 11:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om man bare har ondt i halsen, føles tiden lang, når man venter på svar på en coronatest. I ventetiden skal man gå ud fra worst case scenario, altså at man er smittet, så der er ikke noget med at tage ud og handle, tage ud på opgaver for avisen eller ses med andre mennesker, før svaret ligger der.

For tre dage siden tog jeg en smuttur til Slagelse efter at have ringet til lægen, hvor meldingen var, at ondt i halsen var ensbetydende med, at man skal testes.

Bare at tage ned i Rådmandshaven er no go, så jeg måtte en tur til nabokommunen til drive in podning. Efter at have åbnet gabet og fået taget prøver i begge sider af halsen, spurgte jeg naturligvis, hvornår jeg kunne forvente svar.

72 timer, lød svaret fra den venlige sygeplejerske.

Nogle steder på nettet stod der, at det godt kunne gå hurtigere, andre steder at der nu kunne være endnu længere ventetid på grund af flere testede. De seneste tre døgn er i hvert fald uden sammenligning den periode, hvor jeg har været flittigst bruger af sundhed.dk, hvor man kan læse svaret.

Der er blevet brugt mange koder fra nem id. Og der gik næsten på slaget 72 timer, fra jeg blev testet, til svaret kom.

Heldigvis er der ikke påvist corona, og jeg kan igen tage ud i samfundet uden at være bekymret for at smitte andre mennesker. Det er en god ting. Og svaret dukkede bare op i sundhed.dk, så det var ikke nødvendigt mere flere køreture til Slagelse. Det var også en god ting.

Så det bliver helt sikkert en god weekend.