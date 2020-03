- Coronavirus kan ikke undgå at berøre de lokale virksomheder, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv. Foto: Thomas Olsen

Coronavirus for erhvervsledere

- Og vi kommer ikke uden om, at virusen kommer til at berøre virksomhederne, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv.

På onsdag, den 11. marts, står Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening og Sparekassen Sjælland-Fyn derfor bag et hurtigt arrangeret infomøde om coronavirus for erhvervsledere.

Initiativet kommer fra sparekassen, hvor hovedkontoret i Holbæk for få dage siden med stor succes arrangerede et sådant møde, og nu er idéen så taget op her i Næstved, hvor der på onsdag bliver holdt morgenmøde i Arena Næstved kl. 8.30. Her vil lægen Sven Trautner - professor, Falcks korpslæge og flyverlæge for forsvarets sundhedstjeneste m.m. - komme med den nyeste viden om coronavirus baseret på sidste nyt fra WHO og Sundhedsstyrelsen.