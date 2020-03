Coronavirus afbryder studietur: To klasser haster hjem fra USA

To klasser fra handelsgymnasiet ZBC Næstved har fået afbrudt deres studietur i Seattle, USA. Det sker efter, at to elever har boet hos en værtsfamilie, hvor faren nu er blevet testet positiv for coronavirus. Ingen elever eller lærere viser tegn på smitte, men de rejser alle hjem til Danmark i dag.