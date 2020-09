Krammebamser og tigerdyr skal få børnene til at føle sig trygge, når de bliver podet for Covid-19.

Coronatest - nu også for børn

Næstved - 05. september 2020 kl. 11:27 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hidtil har det været både bøvlet og besværligt for forældre at teste deres børn. Men nu bliver det meget nemmere.

- Vi åbner op for børn ned til tre år fra midt i september. Det sker med specialuddannet personale og vi stiller op med både tigerdyr og krammebamser for at børnene kan føle sig trygge, siger direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen.

Dermed kan hele familien møde op på Grimstrupvej for at lade sig teste af det såkaldte samfundsspor - altså familier, der ikke føler sig syge, men gerne vil have dokumentation for, at de ikke er ramt af Covid-19.

Dermed er det slut med den lange vej til sygehuset i Slagelse for de børn, der skal testes. Ordningen kommer til at omfatte samtlige testcentre i hele landet. Målet er at gøre det så nemt som muligt at blive podet - også for børnefamilier.

- Vi har haft familier, der har måtte transportere sig 50 kilometer afsted med børnene for at blive testet. Det kan vi ikke byde folk, siger Benny Jørgensen.

I dag skal børn i alderen 0-11 år henvises til test af egen læge. Og først fra 12-års alderen har familier haft mulighed for at sende børn til test uden lægehenvisning.

På Grimstrupvej bliver det muligt for både raske og syge børn at lade sig teste.

