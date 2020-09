Coronasnak i Arena Næstved: Der er ingen lyspunkter

Det er nu, vi står over for de rigtige udfordringer. Coronaen fylder igen rigtig meget på dagsordenen med stigende kontakttal, et stigende antal smittede og restriktioner i mange kommuner.

- I disse tider bliver mange lande mere protektionistiske. Vi lever af åbne grænser. Hvis ikke vi kan afsætte vores varer, bliver underleverandørerne også ramt, sagde Brian Mikkelsen på storskærm via Teams, da han umiddelbart efter morgenmødet i arenaen skulle deltage i et akut møde i regeringens coronaudvalg.

Ny kampagne

Ifølge direktøren for Dansk Erhverv betyder årets fald i Danmarks BNP på formentlig 4,5 procentpoint et velstandstab på 100 milliarder kroner i Danmark. Så Dansk Erhverv har lige lanceret en ny kampagne »Brug handlekraften Danmark«, der argumenterer for, at danske virksomheder skal bidrage til at løse klimaudfordringerne, det stigende pres på velfærdssamfundet og vende recession til vækst, skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.