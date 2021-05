Smitten stiger for meget blandt de helt unge. Det skal der sættes en stopper for, så Næstved undgår, at det ender som i Hørsholm og Kolding. Modelfoto: Mie Neel

Coronasmitten stiger eksplosivt blandt de helt unge

De seneste tre dage er der konstateret 81 smittede her i kommunen, men det mest bekymrende er, at de 14-20-årige står for halvdelen af tilfældene, og de udgør meget langt fra halvdelen af kommunens befolkning.

- Det er en bekymrende stigning. Vi ved af erfaring, at de unge bliver testet på uddannelsesinstitutionerne, men vi ved også, at kviktestene kun fanger ca. halvdelen, siger han.

Ny strategi

Jakob Bigum Lundberg kalder det forventeligt, at smittetallet stiger i forlængelse af, at restriktionerne bliver lempet, men erfaringen viser også, at når der er gået en uge, så har de unge bragt smitten med hjem, og familiemedlemmerne begynder at blive syge. Det vil han gerne sætte en stopper for.