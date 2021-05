VUC Næstved lukker i en uge på grund af coronaudbrug. Arkivfoto

Coronasmitte lukker flere skoler

Næstved - 09. maj 2021 kl. 18:30 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

På få dage er coronasmitten steget markant i Næstved Kommune. Side fredag er antallet af smittede pr. 100.000 borgere steget fra 69 til 113.

Derfor opfordrer Næstved Kommunes ansvarlige direktør for sundhedsområdet, Jakob Bigum Lundberg alle til at lader sig teste jævnligt for at forbygge smittespredning.

Særligt beboere i Marvede og Herlufmagle sogne, opfordres til at lade sig teste, fordi incidens tallene her er særligt høje, og sognene kan blive lukket ned, hvis tallene fortsætter med at stige. Se i øvrigt Næstved Kommunes Facebook for flere detaljer om sognene og smittetallene .

Skoler lukker Flere skoler i Næstved kommune også ramt af smitte og nogle har valgt at lukke ned for fysisk fremmøde den næste uge, til efter Kristi Himmelfarts ferien.

Det gælder HHX på ZBC Næstved, hvor fem elever er konstateret smittet. Derfor vil 450 elever modtage virtuel undervisning den kommende uge,

Også VUC Næstved lukker for fysisk undervisning hele ugen. Ressource direktør Karsten Kruse fra VUC Storstrøm fortæller at der er to smittede elever, med at de fysiske rammer på skolen med åbne rum og skiftende hold gør at man har valgt at lukke for fysisk undervisning indtil den 17. maj.