Næstved Storcenter er klar med et nyt koncept, hvor du kan booke en butik helt for dig selv, fortæller centerdirektør Alida Christiansen.

Coronasikker juleshopping: Her kan du få butikkerne for dig selv

Kunne du tænke dig en butik helt for dig selv, så har Næstved Storcenter fundet på en løsning i de travle dage op mod jul.

- Vi vil gøre det så sikkert som muligt at handle ind op mod jul. Derfor har vi opfundet konceptet »Book din egen butik«, fortæller centerdirketør Alida Christiansen.

- På storcenterets hjemmeside kan du finde de butikker, der er med i konceptet og kontakte dem for en personlig shoppingtid, siger centerdirektøren.

Næstved Storcenter er også klar med et andet nyt tiltag, hvor man på centerets hjemmeside kan planlægge sit besøg uden at stå i kø blandt andre kunder.

- Her kan du se mængden af kunder lige nu fordelt på tre farver. Lyser den rødt, bør du udsætte besøget. Lyser den gult, er der også mange kunder i centeret, men lyser den grønt, er der fri bane og god plads til indkøb, siger Alida Christiansen.

Kundetællerne viser for eksempel, at der altid er tæt trafik i Næstved Storcenter lørdag eftermiddag, mens der til gengæld er rigtig god plads på hverdage i formiddags- og aftentimerne.

- Vi opfordrer personalet i centerets øvrige butikker til at bestille takeaway, for på den måde har vi også et restaurant- og caféliv på den anden side af coronaen, siger centerdirektøren.