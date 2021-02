Ingen fastelavn uden tøndeslagning - heller ikke i år. Foto: Peter Andersen

Coronasikker fastelavn: Tønden kommer rullende - og du slår ikke selv

Næstved - 12. februar 2021 kl. 07:11 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Når du ikke kan komme til fastelavnsfest og tøndeslagning i hallen, så må festen komme til dig. For med coronanedlukning og forsamlingsforbud er der mere end nogensinde brug for at lave noget sjov i gaden.

Det var det udgangspunkt, der fik KFUM-Spejderne Herlufmagle gruppe, Herlufmagle Gymnastikforening, Herlufmagle-hallen og menighedsrådet for Herlufmagle sogn til at lægge hovederne i blød og opfinde den mobile fastelavnsfest.

Konceptet er går i al sin enkelthed ud på, at arrangørerne kører tønderne ud til deltagerne, når deltagerne ikke må komme i hallen. Konkret skal det foregå ved, at man monterer et stativ med en tønde på to trailere. Den ene bil kører rundt i Gelsted, mens den anden kører rundt i Herlufmagle.

Mobil tøndeslagning Bilerne kommer til at køre rundt i byerne efter en køreplan i bedste Hjem-Is-stil, så deltagerne på forhånd ved, hvornår de skal stå klar ved deres postkasse og vente. Formodentlig vil der også vær musik og megafon, så man kan høre at tøndevognen er på vej.

Tøndeslagningen foregår per stedfortræder, for at undgå at for mange får kontakt med køllen. Det bliver repræsentanter fra spejderne, gymnastikken samt hallen, som svinger køllen.

Hver bil pyntes og udstyres med tre repræsentanter, som børnene frit kan vælge mellem, til at at slå på tønden for sig. Det skal forhindre smittespredning, når det kun er de samme tre personer, der slår på tønden.

Live streaming Begge biler vil være udstyret med et kamera, så man hele tiden kan finde ud af hvor bilerne er henne og få stemningsbilleder. Live-streamingen styres fra »studiet« i spejderhytten.

Deltagerne skal naturligvis ikke snydes for fastelavnsboller med tilbehør. Bollerne pakkes ind i poser, så de nemt kan udleveres til deltagerne.

Efter tøndeslagningen uddeles normalt en slikpose. Den uddeles i år sammen med fastelavnsboller og juicebrikker. Udlevering foregår via et let nedrullet vindue og iført mundbind og handsker.

Politiet har godkendt arrangementer som coronasikkert under forudsætning om at kravet om maks 5 personer overholdes.

Fastelavnsfesten kører søndag kl. 11 og ruten kan ses på Herlufmagle-hallens og spejdernes facebook sider.

