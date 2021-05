Se billedserie I hele åbningstiden står to medarbejdere ved indgangen til Næstved Bibliotek og tjekker coronapas - de ses her bag bibliotekschef Karen Delfs. Det er anderledes på de mindre lokalbiblioteker, hvor de mest ubehagelige episoder har fundet sted. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Coronapas får mange til at gå grassat på bibliotekspersonale

Næstved - 12. maj 2021 kl. 04:45 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Det kræver et coronapas for at komme ind på landets biblioteker, og det er mange borgere i Næstved Kommune utilfredse med. Nogle endda så meget, at de verbalt overfalder personalet, der har fået besked på at tjekke passene.

- 90 procent opfører sig pænt, men der er et sted mellem 5 og 10 procent, som går grassat. De bliver aggressive og kalder medarbejderne for røvhuller eller siger, at vi har genindført jødepasset, og at vi er nazi-tilhængere, fortæller Karen Delfs, biblioteks- og borgerservicechef.

Politiet måtte tilkaldes Tirsdag var den helt gal på Fuglebjerg Bibliotek, hvor politiet måtte tilkaldes. En kvinde ankom og begyndte at filme personalet, allerede inden hun skulle vise coronapas. Da det kom dertil, endte det i en kæmpe konflikt, hvor der blev kastet med bøger. Til sidst låste medarbejderne dørene til biblioteket og tilkaldte ordensmagten, som fik ro på situationen.

En lignende episode fandt sted dagen forinden på biblioteket i Fensmark. Den var så ubehagelig for den kvindelige medarbejder, at hun nu er sygemeldt.

- Det var en mand, der blev meget vred over at skulle vise coronapas. Han forlod stedet men kom så tilbage og gik personligt efter medarbejderen, som han også begyndte at filme med sin telefon. Det er ulovligt, og vi overvejer lige nu, om det skal politianmeldes, siger Karen Delfs og tilføjer, at den også var gal på Fuglebjerg Bibliotek i sidste uge.

Bibliotekschefen er overrasket over omfanget af ubehagelige episoder, som personalet slet ikke er klædt på til.

- Ordningen blev indført meget pludseligt, og vi har jo ikke været forberedt på situationen og haft flere måneder til at uddanne dem i konflikthåndtering. Vi har overvejet at give dem et kursus, men det ville snarere blive en peptalk, da vi simpelthen ikke har tid til det. I stedet vælger vi at ansætte noget midlertidigt personale, som udelukkende skal tage sig af at tjekke coronapas, forklarer Karen Delfs.

Overvejede at lukke Hvor medarbejderne på Næstved Bibliotek skiftes til at have de vagter, hvor de skal tjekke pas, er situationen en anden på lokalbibliotekerne. Her er som oftest kun to på arbejde, og de skal både tjekke pas og ekspedere.

- Vi har faktisk overvejet at lukke lokalbibliotekerne midlertidigt som konsekvens af det her. Foreløbig har vi valgt ikke at gøre det, men vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte personalet, siger Karen Delfs, der godt kan forstå, at coronapasset kan skabe frustration:

- Det er svært for både os og borgerne at forstå, at de kan gå ned i Kvickly uden et pas men ikke herop til os. Vi kan overholde afstandskravet og stadig have plads til 500 med højt til loftet. Så mange er der aldrig, hvis vi ikke har særlige arrangementer. Man kan mene, at det er latterligt, men det skal bare ikke gå ud over vores medarbejdere.

Konspirationsteorier Nogle borgere er fritaget fra at vise coronapas, men problemet med det er, at man ikke kan få en officiel erklæring, der viser det. Derfor er bibliotekspersonalet nødt til at afvise alle, der ikke har et gyldigt pas.

- Men man kan stadig få lavet en individuel aftale og komme på biblioteket eller borgerservice uden for normal åbningstid. De, der har problemer med at komme ind, får udleveret et visitkort i døren, så de kan ringe til en afdelingsleder og få en aftale, siger Karen Delfs og fortsætter:

- Afdelingslederne er derfor virkelig travlt beskæftiget i øjeblikket. De får mange opringninger fra folk, der mener, at corona er opfundet - vi har hørt alle konspirationsteorierne. Mange vil heller ikke vise passet, selvom de har en negativ test - de mener, det er et indgreb i den personlige frihed. De skal bare huske, at det jo ikke er os, der laver reglerne. Vi gør bare, hvad vi får besked på.

