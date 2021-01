Direktør i Næstved Kommune, Jakob Bigum, fortæller, at man gerne hjælper til. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Coronaopgaver på vej til kommune: Det skal de hjælpe med

Som det kommer til at se ud, så skal kommunerne kunne indgå en aftale om at hjælpe med smitteopsporingen, men det bliver en frivillig ordningen, fortæller han.

Han fortæller, at der er pres på, og at Styrelsen for Patientsikkerhed hele tiden ansætter flere medarbejdere, og naturligvis vil de også[ gerne hjælpe i kommunerne, hvis de har mulighed for det.