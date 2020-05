- Vi har været i kontakt med omkring 200 lokale virksomheder her under coronakrisen, og sammenholdt med den her undersøgelse har vi et meget godt billede af, hvordan Næstved er ramt af krisen, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv.

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen påvirker lokale virksomheder forskelligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen påvirker lokale virksomheder forskelligt

Næstved - 13. maj 2020 kl. 18:22 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Erhverv har fået lavet en undersøgelse af, hvordan krisen har påvirket det lokale erhvervsliv. At hele 20 procent tvivler på, at deres virksomhed overlever, er voldsomt, men til gengæld er det også værd at bemærke, at hele 85 procent har bevaret alle arbejdspladser.

Læs også: Markant stigning i antallet af arbejdsløse

Næstved Erhverv fik lavet undersøgelsen for tre uger siden for at få et billede af, hvordan situationen er/var lokalt, fortæller direktør for Næstved Erhverv, Rasmus Holst-Sørensen.

- Ellers har vi kun de nationale tal at støtte os til, siger han

Fakta Næstved Erhverv har fået lavet undersøgelsen hos brancheorganisationen Dansk Erhvervsfremme.

Modtagerne af spørgeskemaet er alle aktive virksomheder registreret i Næstved Kommune, som samtidig har mailadresse registreret i CVR-registeret.

Cirka 20 procent af virksomhederne har ikke opgivet en mailadresse og er derfor ikke blevet kontaktet.

Undersøgelsen er primært besvaret af små virksomheder med 1-5 ansatte, hvilket afspejler erhvervsstrukturen i Næstved.

Undersøgelsen er foretaget fra 15. til 23. april, og deltagerne er kun blevet rykket for svar en enkelt gang.

Alle har deltaget anonymt, så det er kun muligt at se en udvikling i brancher, hvis undersøgelsen bliver gentaget på et senere tidspunkt.

Man kan finde hele rapporten på Næstved Erhvervs hjemmeside.



De første Umiddelbart lyder det ret positivt, at 85 procent har bevaret alle arbejdspladser:

- Men vi har ikke rigtigt nogle andre tal at sammenligne med endnu, da vi er en af de første kommuner, som har fået lavet sådan en undersøgelse, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Spørgeskemaer er sendt ud til 3.019 virksomheder, hvoraf kun 13 procent, 390 virksomheder, har svaret.

- 13 procent er i den lave ende men ikke så usædvanligt i en sådan en bred undersøgelse over kort tid, og vi har fået bekræftet, at undersøgelsen er statistisk valid, oplyser Rasmus Holst-Sørensen.

- Det er voldsomt, at 21 procent er i tvivl om, om deres virksomhed overlever, men det er også positivt, at 79 procent tænkte, at de nok skal klare den, siger han.

Både og De værst ramte erhverv var der midt i april restauranter og andre fødevarevirksomheder samt sundhedsområder inklusiv behandlere efterfulgt af turisme, landbrug og kultur.

61 procent havde mistet omsætning, men alligevel var der mange, som ikke forventede at bruge nogle af hjælpeordningerne. En del gav udtryk for, at det kunne være svært at se, hvad der var behov for hjælp til.

Sådan så det ud for tre uger siden, så billedet er sikkert allerede anderledes i dag.

- Men derfor kan vi bestemt godt bruge undersøgelsen til at finde ud af, hvad behovet er hos de lokale virksomheder, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Ny undersøgelse? Han havde frygtet, at der var et mørketal af lokale virksomheder, som ikke helt havde styr på hjælpepakker og andre muligheder for kompensation. Men det har de styr på, viser undersøgelsen. Og så har svarene affødt nye webinarer.

- I og med efterspørgslen ændrer sig både på eksportmarkederne og her hjemme, så vil rigtig mange blive ramt på et tidspunkt, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Næstved Erhverv overvejer derfor, om man på et senere tidspunkt skal lave en lignende undersøgelse, men det er ikke afgjort endnu.

relaterede artikler

Made in Næstved i luften i dag 20. april 2020 kl. 09:40

150 deltagere i den første uge: Webinarerne er kommet for at blive 06. april 2020 kl. 19:30

Hjælp til erhvervslivet: Kompensation eller fyring 28. marts 2020 kl. 04:43