Se billedserie - Filmen er optaget på en halv dag i Hareskoven, så det er virkelig gået hurtigt, siger Sofiia Elvilde. Foto: Anine Lindvig

Coronakortfilm inspireret af skovene i Næstved

Næstved - 25. juli 2020 kl. 09:32 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har måttet tænke alternativt under coronakrisen, særligt i starten, da Danmark var mere eller mindre nedlukket. For eleverne på skuespilleruddannelsen Panorama Academy betød det, at de fik en noget anderledes opgave.

For da de ikke kunne mødes fysisk, skulle de i stedet hver især producere en kortfilm ud fra deres egne oplevelser under coronakrisen. Det skulle også foregå med et minimalt crew, så 27-årige Sofiia Elvilde, der er født og opvokset i Næstved, agerer manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller på filmen »The Deep Silent Woods«.

- På det tidspunkt var jeg imellem to boliger, så jeg endte med at bo to måneder hjemme hos mine forældre på Øverupvej i Næstved. Jeg var lidt strandet der, så det blev til en masse løbeture i Kalbyrisskoven, og der opstod idéen.

- Filmen handler om det at savne at være fysisk sammen med andre mennesker. Der er et twist til sidst, og ud fra den respons, jeg har fået, er der ikke mange, der havde set det komme. Så det fungerer, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, siger Sofiia Elvilde.

Lærerig oplevelse Der er kun én anden skuespiller med i kortfilmen, som optræder ganske kortvarigt. Derudover bestod filmcrewet af blot tre andre mennesker.

- Det var noget udfordrende at have så mange kasketter på, når man er så ny i det. Men det var også en rigtig fed og lærerig oplevelse. Man var virkelig nødt til at være til stede i nuet, og det handler det jo meget om som skuespiller, fortæller Sofiia Elvilde og tilføjer:

- For mig personligt var det faktisk en øjenåbner, at man skal huske at læne sig tilbage og bare være, i stedet for hele tiden at tænke »hvad er det næste, jeg skal?« Det er virkelig brugbart i en kreativ proces.

Sofiia Elvilde har netop afsluttet sit første år på Panorama Academy, der er en nystart uddannelse med fokus på at uddanne skuespillere til film. Hendes kortfilm kan ses på Panorama Productions hjemmeside.