Coronafrygt: Kriselæge beroligede erhvervsledere

Næstved - 12. marts 2020 kl. 15:54 Af Helle Hansen

Vi skal gøre nogle ting anderledes i en periode, og selvfølgelig kan vi klare det.

Det var en del af budskabet, da der onsdag var møde for erhvervsledere om det pt. absolut hotteste emne »Coronavirus«. Omkring 40 erhvervsfolk var mødt op i loungen i Arena Næstved, hvor lægen Sven Trautner redegjorde for fakta og svarede på spørgsmål på morgenmødet arrangeret af Næstved Erhverv, Sparekassen Sjælland-Fyn og Næstved Erhvervsforening.

- Ja der er da sket noget, siden vi arrangerede mødet i torsdags, konstaterede erhvervsdirektør Rasmus Holst-Sørensen. På det tidspunkt handlede det mest om manglende information, hvor det nu handler mere om den rigtige information.

- Danmark har verdens bedste sundhedsberedskab, slår Sven Trautner fast. Han har været Falcks korsplæge i 35 år, hvoraf han de 12 år arbejdede med international krisestyring og har i dag egen virksomhed og sidder med i kriseberedskabet i flere af landets store virksomheder.

- Det her er ikke den sorte død, sagde Sven Trautner.

- Og her i Danmark bliver det ikke som i Kina eller Bergamo, understregede han. I Kina toppede epidemien den 2. februar, og der er igen ved at komme gang i produktionen i disse dage.

- Det handler om at forstå processen og tænke proaktivt, så vi kan holde samfundet kørende, sagde kriselægen.

Frygt skal bekæmpes med facts fra troværdige kilder, og det vil være en god idé at sende klar info ud til medarbejderne, så de ved, at der er styr på det.

- Corona eller ikke så hidsig som Mers og Sars, men den smitter meget, hvilket er hovedproblemet, slog han fast. Det ser ud til, at dråbeinfektion fra et host eller nys, som måske er landet på et bord eller et rækværk, kan holde sig aktivt i 72 timer, så derfor er daglig rengøring også virkelig vigtig.

På grund af dråbeinfektion er spacing, at holde afstand, også meget vigtigt.

- Men vi er godt forberedt i Danmark, så det kan bare komme an, sagde Sven Trautner og opfordrede de fremmødte til at bruge lidt tid på at sætte sig ind, hvad der findes at oplysninger om corona på de nævnte hjemmesider, så man er på forkant, når der pludselig dukker akutte spørgsmål op.

Og hvis folk skal ud og rejse, så skal man passe på, at man ikke kommer til at sidde fast i en karantænekontrol, fordi man han en anelse forhøjet kropstemperatur, så det gælder om at kigge på Udenrigsministeriets vejledninger, når man skal lægge rejseruten.

- Og så kunne man lave en gimmick ud af, hvordan man hilser på hinanden på, nu vi ikke giver hånd, foreslog han og anbefalede alle at læse Sundhedsstyrelsens nye rapport om coronavirus.

I øvrigt så vil en epidemi ofte komme i tre bølger, så det kan godt tænkes, at der kommer en ny omgang i Danmark til efteråret.