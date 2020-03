Se billedserie Indehaver af Byens Fitness, Malene Svarre, appellerer til, at alle står sammen. Foto: Anders Ole Olsen

Coronaepidemi kan ramme de små fitnesscentre hårdt på økonomien

Næstved - 16. marts 2020 kl. 12:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets største fitnesskæde Fitness World har grundet coronavirus valgt at lukke alle deres centre ned - også de tre centre i Næstved. Der er foreløbig lukket indtil lørdag den 28. marts. Det samme har LOOP, der også er en del af en større kæde.

Begge kæder har meldt ud, at alle medlemskaber sættes på pause i perioden, og medlemmerne skal derfor ikke betale, mens centrene er lukkede.

Det er dog langt fra alle fitnesscentre, der har mulighed for at sætte medlemskaberne i bero under den midlertidige lukning. Hos Byens Fitness på Jørgen Jensens Vej i Næstved er der bekymringer og frustrationer at spore. Indehaver Malene Svarre har på opfordring af hovedorganisationen DFHO - Dansk Fitness & Helse Organisation - valgt at lukke centret helt ned.

Selv om hun indtil videre kun har fået positive reaktioner fra medlemmerne, frygter hun, det kan få alvorlige konsekvenser på sigt.

- Jeg sparer lønninger, men det svarer slet ikke til, hvis jeg skal betale for at sætte alle medlemskaber i bero. Min likviditet er ikke til det. Jeg er bekymret for, om folk melder sig ud og finder alternativer som at løbe eller cykle udendørs, siger Malene Svarre.

Hos Happy2Fitness på Marskvej har medindehaver Søren Hansen valgt at aflyse alle hold. Der er ikke personale på arbejde, men det er fortsat muligt at træne i centeret ved at køre sit medlemskort igennem og selv gå ind.

- Det er større forsamlinger, de fraråder. Vi er jo nødt til at tage de sikkerhedsmæssige briller på i første omgang, og så må vi kigge på de økonomiske, siger han og oplyser, at også her skal alle medlemmer fortsat betale fuld pris.

- Det har store økonomiske konsekvenser, hvis man sætter sit medlemskab i bero eller melder sig helt ud, fastslår Søren Hansen.

Indehaver af PMT Gym Næstved på Åderupvej, Søren Clausen, har vurderet, at det ikke er nødvendigt at lukke centret. Her kan alle medlemmer derfor træne, som de plejer.

- Her er ingen hold, og vi har sjældent over 20 medlemmer af gangen. Når der er flest, er der måske 25. Det er baggrunden for, at vi har valgt at holde åbent. Vi føler ikke rigtig, vi er i risiko, siger Søren Clausen, der dog har taget en række forbehold for at mindske spredningen af coronavirus.

Han har kaldt ekstra medarbejdere ind, der gøres oftere rent, der er sat håndsprit op, og de kontrollerer alle, der kommer ind i centeret. Derudover har de midlertidigt valgt at lukke ned for nye medlemmer.

- Vores medlemmers velbefindende er det vigtigste. Vi følger alle de anbefalinger, myndighederne kommer med, siger Søren Clausen.

Der er ingen forsikringsdækning - og indtil videre heller ingen hjælpepakker fra myndighederne - der dækker omsætningstab hos eksempelvis de små fitnesscentre. Søren Hansen og Malene Svarre appellerer derfor til, at alle står sammen i denne krisesituation, så det ikke efterlader kæmpe huller i pengekassen.

- Det kan blive en økonomisk set rigtig hård tid for små virksomheder og arbejdspladser som vores. Det her rammer os alle rigtig hårdt, og vi skal stå sammen om at kæmpe kampen, så vi hurtigt kommer på rette kurs, erklærer Malene Svarre.