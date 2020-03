Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening og frontkæmper i motorvejsmafiaen Motorvej NU, havde glædet sig til at møde transportminister for at få fart på en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Men mødet er aflyst på grund af corona. Foto: Kim Rasmussen

Corona-virus aflyser vitalt møde om motorvej

Næstved - 12. marts 2020 kl. 04:37 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et længe ventet møde med transportminister Benny Engelbrecht (S) er blevet aflyst som følges af corona-situationen.

Mandag skulle en delegation af erhvervsfolk og Næsteds borgmester have mødtes med transportministeren og hans embedsfolk for at tale om vigtigheden af en motorvejsforbindelse mellem Næstved og Rønnede.

Men aktuelt kommer bekæmpelse af corona-smitte forrest.

Det ærgrer formand for Næstved Erhvervsforening og frontkæmper i motorvejsmafiaen Motorvej NU, Torben Johansen, at mødet er aflyst. Men han har fuld respekt for regeringens beslutning om at holde ministrene væk fra større forsamlinger for at begrænse spredningen af coronavirus.

Også Næstveds borgmeser Carsten Rasmussen (S) havde glædet sig til at tale nærmere med ministeren om en motorvejsforbindelse.

- Jeg har fuld forståelse for, at man i den aktuelle situation aflyser mødet. Men jeg håber, at når antallet af smittede falder, så vil transportministeren hurtigt finde en ny dato til mødet. Helst inden sommerferien, siger Carsten Rasmussen.

