Foto: Per Jensen

Corona udskyder åbning af ny Netto

Men med så meget andet her i verden kommer corona-krisen på tværs af planerne og åbningen af den nye Netto er nu udsat på ubestemt tid

- Desværre var vores bureau og produktionen af Netto-reklamen nået for langt til, at vi kunne stoppe den. Men vi håber på snart at kunne byde vores kunder velkommen i en ny flot og moderne Netto-butik i Mogenstrup", meddeler HR-manager i Salling Group, Martin Kaare Thorsen.