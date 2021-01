Den 22-årige er tiltalt for røveri, ulovlig tvang og afpresning. Foto: Robert Andersen

Corona udsætter retssag mod røveritiltalt 22-årig

Næstved - 26. januar 2021 kl. 06:55 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Omkring klokken 21.30 lørdag den 14. marts sidste år blev to unge mænd på 20 år passet op i en gyde bag biografen på Kattebjerg. Tre mænd iført gummihandsker henvendte sig til dem og sagde, at de skulle betale 6000 kroner, fordi de havde været skyld i, at den ene af de tre havde påkørt en bil.

Det nægtede de to unge mænd, hvorefter den ene af de tre - politiet formoder, at det er en 22-årig mand af anden etnisk oprindelse end dansk, der er tiltalt i sagen - udtalte, at han ville »smaske« det ene af de to ofre, inden han skubbede til ham, tog fat i hans krave og kastede ham ind i en væg.

Overførte på MobilePay Ifølge sagens anklageskrift, som Sjællandske har fået aktindsigt i, fik de to unge mænd at vide, at de ville være »færdige«, hvis ikke de fulgte med til Circle K-tankstationen ved Sct. Jørgens Park. Det gjorde de, og ved benzinstationen fik de fremvist skrammerne på en bil, som de overhovedet ikke kendte noget til.

Gerningsmanden blev dog ved med at presse på og sagde, at det ville blive »slemt«, hvis der ikke blev betalt. Derfor overførte den ene af de unge mænd 3000 kroner via MobilePay til bilens ejer, og den anden overførte 1000 kroner.

Truede med at smadre De sidste 2000 kroner var dog ikke glemt. Manden, som er tiltalt i sagen, skulle have udtalt, at han ville betale dem i første omgang, men kun som et lån til den ene unge mand. Hvis ikke han fik dem tilbage inden 1. april, ville han »smadre ham fuldstændig og komme efter ham«.

Det er kun lykkedes politiet at finde frem til en enkelt af de formodede gerningsmænd. Der er til gengæld tale om »hovedmanden«, og ordensmagten mener altså, at det er en 22-årig mand med bopæl i Holbæk. Han skulle være mødt ved Retten i Næstved tidligere på ugen, men sagen blev udsat til 23. marts, fordi den tiltalte er smittet med Covid-19.

