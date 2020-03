Sarah Urgaard er i gang med at Skype med en elev fra Kobberbakkeskolen, der har brug for hjælp. Foto: Mia Than West

Corona-udfordringer: Når undervisningen rykker fra klasselokalet til skærmen

»Hvor skal vi skrive svarene?« Sarah Urgaard har kun lige åbnet computeren og er ved at gøre klar til dagens undervisning hjemme fra parcelhuset i Næstved syd. Det første spørgsmål er allerede tikket ind fra en af eleverne. Hun griber sin telefon og vælger at ringe til den pågældende elev over Skype. Når det er tekniske udfordringer, er det lettere at tale sammen end at chatte online, fortæller hun.

