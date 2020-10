Corona-udbrud på skole: Nu går det stærkt

Næstved Kommune er desuden i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger de anbefalinger, der er. Indtil videre har kommunen valgt at holde skolen i Mogenstrup åbent for de resterende elever.

- Vi prøver stadigvæk at inddæmme den her smitte ved at sende de nære kontakter hjem til isolation og test. Nogen af de hjemsendte medarbejderne er blevet testet og på vej tilbage på arbejde. Vi håber på, de kan vende tilbage hurtigst muligt, siger Jakob Bigum Lundberg og oplyser, at forældre til de berørte elever er blevet kontaktet direkte af skolen, lige som der er skrevet ud på skolens Aula.