Corona tilbage på bosted: Tre medarbejdere er smittet

Indenfor den seneste uge er tre medarbejdere på et bosted i Næstved blevet smittet med Covid-19.

Det bekræfter kommunens chef for Handicap & Psykiatri, Bo Gammelgaard overfor Sjællandske.

De tre medarbejdere arbejder på et bosted for 24 udviklingshæmmede borgere på Jasminvej i den vestlige del af Næstved.

Corona-udbruddet blandt medarbejderne betyder, at samtlige medarbejdere og beboere nu er blevet gentestet, værnemidler er blevet genindført og kommunen har også skærpet reglerne for besøg af pårørende.

- Det vil fortsat være muligt for de pårørende at komme på besøg. Men det sker under meget regulerede forhold og helst i fri luft, siger Bo Gammelgaard.