Corona-testcentre forlænges til 2021 og søger indendørs

- Oprindeligt var det planen, at massetest af befolkningen skulle stå på fra 1. maj og et halvt år frem. Men nu har myndighederne vurderet, at der fortsat vil være behov for test - også næste år. Derfor lyder opgaven nu på, at vi tester frem til udgangen af 2021, siger Benny Jørgensen, direktør for Præhospital Center i Region Sjælland.