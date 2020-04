Corona-testcenter rejser sig i Næstved

- Vi kan bekræfte, at der er en række forberedelser i gang for at udvide mulighederne for at teste for Covid19. Derfor vil man i dag kunne se, at der begynder at rejse sig telte nogle steder i landet. Vi opbygger kapacitet for at kunne understøtte teststrategien. Hvem og hvor mange, der skal testes i de nye teststationer, vil blive meldt ud på et senere tidspunkt, siger politidirektør i Rigspolitiet, Svend Larsen.