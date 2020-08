Corona skaber pladsmangel i offentlig transport: Nu indsættes ekstra bus

Næstved Kommune har fået flere henvendelser fra borgere, der er utilfredse med, at buslinje 602, som kører mellem Holmegaard Værk i Fensmark og Nygårdsvej i Næstved, er så fuld om morgenen, at passagerer ikke kan komme med og derfor efterlades ved flere af stoppestederne. Det fortæller Michael Stonor Nielsen, der er trafiktæller i Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik. Han har derfor været i kontakt med Movia for at finde en løsning på udfordringen.