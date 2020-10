Kim Frederichsen holder foredrag om, hvilken betydning russisk historie har for udformningen af dagens politik i Rusland. Privatfoto

Corona-sikret foredrag om russisk historie

Det kommer Kim Frederichsen, der er ph.d. i russisk historie og samfundsfag ind på, når Dansk-Russisk Forening Sjælland inviterer til offentligt powerpoint foredrag, som handler om, hvilken betydning russisk historie har for udformningen af dagens politik i Rusland.

Foredragsholderen tager udgangspunkt i et kendt citat: »Den, der ikke kender historien, er dømt til at gentage den«. Dette citat ændrer han til følgende udtalelse: »Den, som kender historien, er dømt til at se dem, der ikke kender den, gentage den«.