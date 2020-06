Se billedserie Beboerne fik på skift mulighed for at kigge ind i besøgspavillonen, der fremover skal sikre, at besøgene kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til smitte med Covid-19. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Corona-sikret besøgsstue på plejecenter

Næstved - 07. juni 2020

- Jeg er rørt til tårer. Jeg synes, det er så flot.

89-årige Yrsa Hansen var den første beboer til at inspicere den nye og corona-sikret besøgspavillon på Birkebjergcentret i Næstved.

Umiddelbart ser det ikke ud af noget særligt. Udefra ligner det mest af alt en firkantet, sort container beklædt med trælægter og jerngitter. Men når man træder ind, mødes man af en hyggelig og hjemlig stemning med farverige lamper og et billede på væggen af Den Kongelige Livgarde.

- Jeg er så overrasket over, at den kan være så lækker, siger Yrsa Hansen, der fra sit værelse på 2. sal kunne holde øje med lastbilen, der leverede besøgspavillonen sent onsdag eftermiddag.

- Den bil, der kom med den havde 16 hjul. Der var kun én mand, der arbejdede med den. Det var meget imponerende, siger den 89-årige kvinde.

Ingen fysisk kontakt Ardagh Glass i Fensmark har på vegne af selskabet Ardagh Group doneret 150.000 kroner til ældreplejen i Næstved Kommune. Pengene er blevet brugt på tre besøgspavilloner - såkaldte besøgsstuer - som skal være med til at sikre, at besøgene på kommunens plejecentre kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til smitte med Covid-19.

Det er firmaet »Visit with Care«, der står bag besøgsstuen Safe Space, som er indrettet med to rum, der er adskilt af en glasrude og forbundet med et samtaleanlæg i midten. Beboerne benytter det samme rum med egen indgang og de besøgende ligeså, hvorfor der ingen fysisk kontakt er.

- Vores mission er at sikre, at ensomhed, mindre trivsel og ringere livskvalitet ikke bliver prisen, de sårbare ældre skal betale for at være i sikkerhed for Covid-19-smittefaren, siger Nikolas Németh, der er en af initiativtagerne til »Visit With Care«.

En kæmpe forskel Sammen med sin bror Kasper Németh og vennen Jesper Jarmann har de udviklet besøgsstuen. Idéen fik de to brødre, fordi et familiemedlem var meget ulykkelig over ikke at kunne få besøg i sin plejebolig på grund af corona.

Processen startede i begyndelsen af april, og de tre iværksættere har været i dialog med et hollandsk demenshjem, Statens Serum Institut og Plejehjemmet Lotte. Det har sikret, at besøgsstuen er konstrueret ud fra faglig viden om virus, og at den tager højde for de udfordringer, mennesker med demens kan have.

Distriktschef i Næstved Kommune Anne Engel vurderer, at besøgsstuen kan gøre en kæmpe forskel for beboerne og deres pårørende.

- Det betyder, at beboerne kan komme ud og mødes med deres pårørende i et trygt miljø, hvor man kan komme ind og være sammen. Det betyder også noget sikkerhedsmæssigt, at vi ikke får pårørende ind på plejecentret, siger hun og tilføjer:

- Det er jo de ældre, vi skal passe særligt godt på. Der kommer nok til at gå et stykke tid med det her.

Skåler i bobler Næstved Kommune har købt to og lejet en enkelt besøgsstue, som fremover gør det muligt for pårørende at besøge deres ældre uden risiko for smitte med Covid-19. Torsdag eftermiddag blev den ene indviet til stor glæde for både beboere, pårørende og ansatte.

Selv om besøgsstuen ikke var helt klar til brug, da den manglede at blive tilsluttet strøm, blev der skålet i bobler og sodavand og spist kage og jordbær dyppet i chokolade.

Iført visirer tog personalet sig kærligt af de beboere, der kom ned på parkeringspladsen for at kigge på deres nye, ekstra stue.

Det var ikke muligt at afprøve samtaleanlægget, men beboerne fik på skift lov til at komme ind og kigge i pavillonen og fornemme, hvordan den virker.

Besøg af oldebørn Beboerne har nydt godt af det dejlige solskinsvejr, der har gjort det muligt at mødes med pårørende udenfor. Det har Yrsa Hansens familie også benyttet sig af. Hun har tre børn, som bor i henholdsvis Slagelse, Søborg og Taastrup. De har været på besøg to gange på terrassen, siden landet i marts lukkede ned på grund af corona.

Hun har ikke set sine tre børnebørn og tre oldebørn. Det håber hun, kan lade sig gøre nu med den nye besøgspavillon.

- Nu regner jeg med, at mine oldebørn også kan komme, siger Yrsa Hansen.

Pavillonerne blev fragtet fra Jylland til Næstved onsdag, hvor de blev sat på plads ved plejeboligerne på Birkebjergcentret og Nygårdsvej samt omsorgsboligerne på Jasminvej.

Besøgsstuerne er udviklet og designet i Danmark af tegnestuen Krøyer-Sætter-Lassen i samarbejde med Box-it. De er godkendt af Statens Serum Institut.

»Visit with Care« har udover Næstved desuden leveret besøgsstuer til Frederiksberg, Egedal og Kolding.