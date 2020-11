Se billedserie Feriepasningen mellem jul og nytår for kommunens børn bliver ikke, som den plejer. Flere matrikler vil have åbent for at undgå at blande alt for mange børn fra forskellige skoler, institutioner og stuegrupper. Foto: Kenn Thomsen

Corona sætter en stopper for fællespasning

Næstved - 20. november 2020 kl. 11:28 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Under normale omstændigheder holder kommunes SFO'er og dagtilbud lukket mellem jul og nytår. Der er dog fælles feriepasning på enkelte matrikler, hvor forældre ved behov har mulighed for at tilmelde sine børn.

I år foretages der ikke fællespaning af børn på samme måde, som de foregående. Årsagen er den nuværende coronasituation, som gør, at det ikke vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at blande alt for mange børn fra forskellige skoler, institutioner og stuegrupper.

Merudgift Børne- og Skoleudvalget har den seneste tid - på baggrund af Covid-19 og de nuværende retningslinjer - modtaget en række henvendelser fra skoler og forældre, der gerne vil have svar på, hvordan Næstved Kommune har tænkt sig at gribe feriepasningen an. Derfor blev politikerne tirsdag indkaldt til hastemøde for at træffe en beslutning.

Administrationen havde lagt op til, at samtlige matrikler skulle være åbne for pasning af børn, så pasningen kunne foretages på den matrikel, hvor barnet er tilmeldt. Det ville anslået koste en merudgift på 1,1 million kroner.

Børne- og Skoleudvalget mener ikke, det er nødvendigt at holde samtlige matrikler og institutioner åbne, hvis der er få børn, og man kan overholde de gældende retningslinjer om eksempelvis afstand og håndsprit.

Tilpasses lokale forhold Derfor har de besluttet at lade det være op til den enkelte virksomhedsleder at vurdere, hvor det giver mening at holde åbent i forhold til det faktiske behov, fortæller den radikale formand Lars Hoppe Søe.

- Det er ikke sikkert, det giver den store mening at holde åbent alle steder, hvis der er få tilmeldte børn. Det vil blive tilpasset efter de lokale forhold. Det er en pragmatisk løsning, hvor man bruger sin sunde fornuft, siger formanden.

- Vi har aftalt politisk, at det er rigtig vigtigt at overholde alle de retningslinjer, der er i forhold til corona. Hvis man kan overholde de retningslinjer, tør vi godt, uddyber Lars Hoppe Søe.

Der holdes åbent i dagene 21. til 23. december samt 28. til 30 december. Sidste frist for tilmelding af barnet til pasning i forbindelse med jul/nytår er den 30. november. Herefter skal lederne give besked om, hvor der holdes åbent.

