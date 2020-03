Corona presser det nye museum på glasværket

Det nye museum for kunsthåndværk og industrihistorie med mere har taget form siden de første spæde tanker tilbage i 2011, og de seneste to et halvt år har der været tale om super detaljeret planlægning af alle mulige store og små brikker, som skal ende med, at et Holmegaard Værk kan slå dørene op for publikum lørdag den 2. maj. At også det formentlig må udskydes er endnu en konsekvens af coronapandemien.