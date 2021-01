Corona på plejehjem håndteres som britisk variant: Tre er blevet indlagt

Coronavirus har for alvor fået sit tag i Kildemarkscenteret i Næstved. Mandag kunne Sjællandske fortælle, at 44 beboere og ansatte var smittet. I løbet af tirsdagen er yderligere en beboer og en ansat blevet testet positive. Det betyder, at der nu i alt er 46 smittede. Tre af de smittede er indlagt.