Fra mandag må de besøgende på plejecentrene i Næstved Kommune - eksempelvis Symfonien - få besøg af tre faste pårørende. Foto: Robert Andersen

Corona-lempelser på vej på plejehjem: Så meget må ældre få besøg

Næstved - 14. november 2020 kl. 07:20 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

For en uges tid siden blev der indført besøgsrestriktioner på samtlige af kommunens plejecentre på grund af stigende smittetryk. Siden har de ældre på plejecentrene kun måtte få besøg af én fast pårørende indendørs for at mindske risikoen for smitte med Covid-19.

Nu lempes restriktionerne en smule. Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag sendt en bekendtgørelse ud til samtlige kommuner i landet. Af den fremgår det, at der fra mandag bliver lempet på de midlertidige besøgsretriktioner på landets plejecentre - pånær i de nordjyske kommuner.

- Nu kan de ældre få besøg af yderligere to faste pårørende. De må ikke komme ind i boligen, men besøget skal foregå i et besøgsrum på plejecentrene, fortæller sundhedsdirektør i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for de her lempelser. Det vil imødekomme rigtig manges behov, uddyber han.

Ingen tidsbestilling

I praksis betyder det for beboerne, at de skal registrere, hvem de tre personer er, som de vil have besøg af. Både den ene de må få besøg af i boligen og de to, der må komme på besøg i et besøgsrum.

Det er personalet på de pågældende plejecentre, der sørger for at registrere navne og kontrollere, at besøgsforbuddet overholdes. På kommunens plejecentre er man i fuld gang med at finde ud af, hvordan besøgene udenfor boligen rent praktisk skal foregå, og hvor der kan oprettes besøgsrum.

- Vi forsøger med, at man ikke skal bestille tid til et besøg, men at man bare kan møde op. Vi er i fuld gang med at finde løsninger på det, siger Jakob Bigum Lundberg.

Flere klasser sendt hjem

Indenfor de seneste syv dage har der været 78 tilfælde af borgere, der er bekræftet smittet med Covid-19 i Næstved Kommune. Det er en forbedring i forhold til sidste uge, hvor Næstved Kommune var blandt de kommuner i Sydsjælland, der var hårdest ramt, hvad angår antal smittede.

Senest er to 8. klasser fra Susåskolen, afdeling Glumsø fredag sendt hjem til isolation og test, efter en elev på årgangen er konstateret smittet. Det samme er tilfældet på Lille Næstved Skole, afdeling Herlufsholmvej, hvor to 7. klasser er sendt hjem, fordi en elev også her er testet positiv.

