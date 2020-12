Se billedserie -Vi vil ikke samle 150 mennesker under tag under de her omstændigheder. Derfor flytter vi julegudstjenesterne tilbage i kirken, siger sognepræst i Glumsø-Bavelse-Næsby, Annette Kruhøffer.

Corona laver om på planer: Her er der julegudstjenester i kirken

Næstved - 17. december 2020 kl. 20:21 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Coronaen er landet, og Næstved Kommune er - lige som alle andre kommuner - ramt af nye restriktioner. Det får nu Glumsø sogn til at skifte kurs og droppe den tidligere annoncerede julegudstjeneste i sportshallen.

- Vi vil ikke samle 150 mennesker under samme tag under de her omstændigheder, siger sognepræst Annette Kruhøffer.

Et forkert signal I stedet planlægger Glumsø-Bavelse-Næsby pastorat med, at flytte de to gudstjenester tilbage i kirken. Dér må være 35 mennesker, og derfor vil det være nødvendigt at bestille plads hos sognepræsten eller præstesekretæren for de familier, der vil i kirke.

- Når anbefalingerne er, at man kun bliver 10 personer eller færre hjemme i privaten, så sender det et forkert signal, hvis vi fastholder en stor, indendørs gudstjeneste i en hal. Også selvom vi kunne leve op til alle krav om afstand og areal, siger sognepræsten.

Hun er fortrøstningsfuld og tror, at menigheden har fuld forståelse for beslutningen.

- Vi plejer at have 450 mennesker i kirke på denne dag, så naturligvis er jeg ked af det. Men til næste år har vi forhåbentlig fået en vaccine, som slår denne pandemi ned. Og så får vi en chance igen, siger hun tillidsfuldt.

Jul i laden I Skelby-Gunderslev Pastorat har menighedsrådet valgt en anden vej. De har nemlig planlagt julegudstjeneste i langloen på Gunderslevholm gods, og den beslutning holder de fast i.

- Vi har drøftet det meget indgående, for vi vil være helt sikre på, hvad vi gør. Vores beslutning bygger på, at laden er uopvarmet og supergodt ventileret - vi er nærmest udenfor, bare med tag over hovedet. Derfor har virus meget dårlige vilkår for at sprede sig, siger sognepræst Rikke Milan Nielsen.

Hun glæder sig allerede til den 24. december. Selvom kirken er den bedst tænkelige ramme for julegudstjenesterne, er det lige netop dén dag meget autentisk at holde gudstjeneste i en lade.

- Men det bliver nok lidt køligt, så vi opfordrer til, at folk finder sokkerne og de uldne trøjer frem, siger Rikke Milan Nielsen.

For at forhindre, at nogen skal gå forgæves, har hun også tilmelding til gudstjenesterne. Det sker via et link på sognets hjemmeside.

Holder vejret I Herlufmagle sogn er man gået i tænkeboks. Her var det ellers også planen at flytte julegudstjenesten fra kirken til Herlufmaglehallen, men det kan nå at ændre sig.

- Vi ved faktisk ikke, hvad vi skal gøre og hvad der er mest forsvarligt. Der er mange, der føler sig utrygge i den her tid, siger menighedsrådsformand Anni Karen Marie Dam.

I Holsted Kirke er der planlagt to udendørs gudstjenester, den mest spektakulære foregår på Næstved Storcenters parkeringsplads, hvor bilerne bliver udstyret med en FM-frekvens og således kan lytte til juleevangeliet fremført af to præster på en blokvogn.

Der er også udendørs gudstjeneste på kirkens amfiscene, som vil blive oplyst af fakler.

- Vi har spurgt biskoppen, og han har godkendt de to alternative julegudstjenester, så vi fastholder planerne om en anderledes julefejring i Holsted Kirke, siger sognepræst Jesper Svendsen.

