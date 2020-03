Hyldestkoncerten til The Beatles 27. marts i Ny Ridehus står foran aflysning. PR-foto

Corona-krise rammer Beatles-koncert i Ny Ridehus

Næstved - 14. marts 2020 kl. 08:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen har nu også ramt de skrå brædder i Næstved. Næstved Teaters planlagte teaterkoncert - Let it rock: En hyldest til The Beatles - fredag den 27. marts i Ny Ridehus bliver formentlig aflyst, vurderer teaterformand Jørgen Hvidtfeldt.

- Vi har foreløbig solgt 440 billetter til jubilæumskoncerten og som det ser ud nu bliver den aflyst. Vi følger situationen dag for dag, og derfor kan det være, at det jeg siger i dag ingen mening giver i morgen, siger Jørgen Hvidtfeldt.

Mens Let it Rock formentlig må aflyses, så agter Næstved Teater at gennemføre to forestillinger de kommende uger, Driving Miles og Den Grønlandske Mand.

- Driving Miles er en café-koncert, hvor publikum sidder spredt i salen ved små caféborde, så den kan godt gennemføres. Og forestillingen Den Grønlandske Mand har foreløbig blot solgt 30 billetter, så den burde heller ikke være i fare for aflysning, siger Jørgen Hvidtfeldt.

På Grønnegade Kaserne Kulturcenter regner direktør John Nørbjerg med, at de fleste planlagte forestillinger kan gennemføres, da de ikke trækker over 1.000 mennesker af gangen. Dog har enkelte arrangører selv skredet til aflysninger. Det gælder bl.a. et husflids-arrangement om kreativ hverdagskunst, der skulle have fundet sted på Grønnegade 10 i weekenden.

- Det er sådan, at arrangørerne selv vurderer, hvorvidt deres arrangement udgør en risiko for deltagere og gæster. Og her har man vurderet, at sådan et husflids-arrangement vil trække mange især ældre mennesker. Det er dem vi skal passe særligt på og derfor har arrangørerne aflyst arrangementet, siger John Nørbjerg.

Hvis man allerede har købt billet til aflyste forestillinger får man pengene retur. Det gælder dog ikke folk, der er i corona-karantæne. Det ligestilles med sygdom og her kan man ikke forvente refundering.

